Pokud by to přispělo k propuštění ukrajinských zajatců na Donbasu, do ruského vězení by se nechala vydat ukrajinská poslankyně Nadija Savčenková (37), kterou úřady v Kyjevě obviňují z vlastizrady, pokusu o státní převrat a přípravy teroristických útoků na Ukrajině.

Alexandra Malachovská