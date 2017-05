Zemřela americká herečka Dina Merrill

Americká herečka a filantropka Dina Merrill zemřela v pondělí v New Yorku ve věku 93 let. Umělkyně, vlastním jménem Nedenia Marjorie Huttonová, pocházela z dobře situované rodiny. Ztvárnila řadu postav v televizi včetně hostování v seriálech Batman, The Love Boat, Bonanza či The Nanny.

(jaš)