Aurora: Díky hudbě mohu obejmout planetu

Norská hudebnice Aurora poprvé okouzlila návštěvníky festivalu Colours of Ostrava přede dvěma lety, jen čtyři měsíce po vydání debutového alba All My Demons Greeting Me As a Friend. Ráda vzpomíná na to, jak početné publikum ji v areálu Dolních Vítkovic uvítalo.

Šárka Hellerová