Pomocí bomb umístěných na tankery mířící do Británie chce prý Islámský stát (IS) útočit na anglické přístavy. Oznámily to včera britské bulvární deníky The Sun a The Daily Mail.

Britská špionáž údajně obdržela zprávy, že teroristická skupina si chce vzít na mušku obří lodě dopravující výbušné palivo z Blízkého východu.

