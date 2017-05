Sigma Olomouc nepojede do Opavy jen na výlet

Napínavá až do posledního kola bude letošní sezóna druhé fotbalové ligy. Je o co hrát na obou pólech tabulky, kde je o postupujících i sestupujících rozhodnuto jen zčásti. Jisté je, že se po roce v nižší soutěži vrací do první ligy Sigma Olomouc, a naopak po jedné sezóně výš se do Moravskoslezské fotbalové ligy vrátí Prostějov.

Jiří Tomaškovič