Ostřešanská spojka: město Chrudim nejásá

Chrudim je v rozpacích nad dokumentací na stavbu železniční Ostřešanské spojky. Je to plánovaná stavba nové železniční trati, která by po mnoha desetiletích konečně spojila Pardubice a Chrudim přímo, aniž by vlaky musely zajíždět do Rosic nad Labem a odtud couvat na pardubické nádraží.

Zdeněk Seiner