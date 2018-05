Karviná zavádí bezplatnou MHD

Nejenže lidé v Karviné nemusí platit za odpad, radnice nyní přichází s dalším dárkem pro své občany.



Děti do 15 let a senioři nad 65 let budou karvinskou MHD jezdit zadarmo. A to už od letošního 10. června.

„K tomuto kroku jsme přistoupili z několika různých důvodů.

Denisa Doležalová