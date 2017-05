Krnáčová vrací do hry možnost spojení na letiště metrem

Praha nechá posoudit možnost výstavby trasy metra A na letiště Václava Havla. Ve stanici Nádraží Veleslavín by vznikla odbočka. ČTK to sdělila primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Už zadala dopravnímu podniku, aby tuto možnost rozpracoval a stanovil případnou cenu, délku výstavby a zda by se to Praze vyplatilo.

