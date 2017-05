Soud trestal pančování nafty

V kauze pančované nafty s daňovým únikem zhruba 50 miliónů korun včera Krajský soud v Liberci poslal Miroslava Staňka na 7,5 roku do vězení.

Ostatním šesti obžalovaným uložil podmíněné tresty od jednoho do tří let se zkušební dobou až na pět let.

(ČTK, zr)