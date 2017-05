Cyklostezka mezi Pardubicemi a Chrudimí roste, ale pomalu

Nejžádanější a nejpotřebnější cyklostezka mezi Pardubicemi a Chrudimí se rodí řadu let. Chrudim má sice svůj úsek do Medlešic několik let hotový, ale od Pardubic se letos teprve začne stavět první úsek do Dražkovic, dlouhý 600 metrů.

(ner)