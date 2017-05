Napsaly to The New York Times s odvoláním na zápis sesazeného šéfa agentury po schůzce vOválné pracovně * Bílý dům to odmítá



Americký prezident Donald Trump čelí vysoce třaskavému obvinění, že tlačil na odvolaného šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho, aby zastavil vyšetřování bývalého poradce Bílého domu Michaela Flynna.

(doh, CNN, BBC, ČTK)