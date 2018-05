Konkrétní investorský model výstavby nového jaderného zdroje v ČR by měl být vládě předložen do konce listopadu. Kabinet by o něm měl rozhodnout v prosinci. Po včerejším jednání Stálého výboru pro jadernou energetiku to řekl ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO).

(ČTK, zr)