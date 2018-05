Pokud členové ČSSD neschválí vstup do vlády s ANO, v příštích volbách by se soc. dem. do Sněmovny již nemusela dostat. V rozhovoru pro Právo to řekl exposlanec ČSSD a profesor ústavního práva Zdeněk Jičínský.



* Jak hodnotíte smlouvy ANO a ČSSD?

Jan Rovenský