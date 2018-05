Dopravní toky Vysočinou se změní

Dopravní obsluha Kraje Vysočina by měla být do dvou let úplně jiná.



Zastupitelé kývli na inovovaný oběh vlaků a autobusů a na navržené jízdní řády, a Kraj Vysočina tak může začít chystat soutěž pro dopravce. A jak to u změn bývá, někteří si novinku chválí, další si zoufají.

Jana Pechová