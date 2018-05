Nečasův recept? Hlavně bez nervů a chyb

V letošní sezóně zažil vítězné čtvrtfi nále už na MS do 20 let a dnes by si útočník Martin Nečas rád zopakoval stejný pocit v Herningu na šampionátu dospělých. „Hlavně bych to chtěl odehrát bez nervů a zbytečných chyb,“ říká a věří, že český tým dokáže i aktivně zaútočit a nebude jen pasivně čekat, co s ním Američané udělají.