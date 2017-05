Češi chtějí žít dlouho, ale nechtějí být staří

Češi chtějí žít dlouho a mají k tomu velkou šanci. Čtyřicetiletí muži mají nyní před sebou v průměru asi 37 let a stejně staré ženy pak zhruba 42 let.

Pětašedesátileté muže v Česku čeká v průměru 16 let a pětašedesátileté ženy přes 19 let, uvádějí statistici.

Jiří Vavroň