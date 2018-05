Porcelánka Thun 1794 investuje do nové pece

Porcelánka Thun 1794 z Nové Role na Karlovarsku letos investuje do nové vypalovací pece. Pec, která nahradí stávající, už asi 50 let starou, by měla být uvedena do provozu na přelomu května a června. Celkové náklady budou 40 miliónů korun, ale zhruba 60 % z toho pokryje evropská dotace.

(ČTK, vor)