Nastal správný čas na malou oslavu

THE KOOKS SE VRÁTÍ DO PRAHY A ZPĚVÁK A KYTARISTA LUKE PRITCHARD PRÁVU ŘEKL:



Britská indierocková kapela The Kooks vystoupí 26. května v Praze v Malé sportovní hale na Výstavišti. Bude to týden po vydání výběrového alba The Best Of… So Far, kterým oslaví loňské desáté výročí od doby, kdy vyšla její první deska.

Šárka Hellerová