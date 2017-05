Vrchní soud potvrdil 16 let za vraždu novorozence

Na 16 let do věznice se zvýšenou ostrahou poslal ve čtvrtek Vrchní soud (VS) v Olomouci nezaměstnanou Slovenku L. H. (29) za to, že v říjnu 2014 úmyslně udusila svého tehdy šestitýdenního syna. Potvrdil tak verdikt olomoucké pobočky Krajského soudu (KS) v Brně, proti kterému se obžalovaná odvolala.

Petr Marek