PITTSBURGH/PRAHA – Pokud by hokejisté Pittsburghu dokázali vyhrát potřetí za sebou Stanley Cup, jméno Dominika Simona by tentokrát na trofeji nechybělo. Český útočník se v play off přesunul do prvního útoku k hvězdnému Sidneymu Crosbymu a vedoucímu muži bodování Jakeu Guentzelovi.

