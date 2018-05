Desítka lidí utrpěla popáleniny ve středu večer na severu Londýna poté, co při oslavách židovského svátku Lag ba-omer explodovala hořící dřevěná hranice. Zatím není jasné, co výbuch způsobilo. Podle serveru The Yeshiva World někdo nalil do ohně benzin, jiné zdroje ale hovoří o mobilech naházených do plamenů.

(brw, BBC, ČTK)