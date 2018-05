Ostravou mají jezdit tramvajovlaky

Železniční vlečka dopravní společnosti Advanced World Transport (AWT) by mohla v budoucnu rozvážet Ostravou lidi po největších turistických atrakcích.



Přepravovala by turisty například mezi Dolní oblastí Vítkovice a zoologickou zahradou, ale také by se lidé dostali na Stodolní či do národní kulturní památky Důl Michal.

Denisa Doležalová