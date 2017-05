Vodou se snaží šetřit 86 procent Čechů, hlavně kvůli úspoře peněz. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Ipsos.

„Nejvíce vodou v České republice šetří lidé starší 50 let, z této skupiny je to až 95 procent. Naopak méně šetří vodou mladí do 29 let, a to jen 73 procent z nich.

(jon, ČTK)