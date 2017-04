Už koncem května by se podle listu Kommersant mohla uskutečnit rusko-americká vrcholná schůzka. Trump se má od 25. do 27. května v Evropě zúčastnit summitu NATO a pak jednání G7. Poté by si prý mohl „odskočit“ do některé země, kam by přicestoval Putin.

(ama, ČTK)