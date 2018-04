Mamografy nahradí do pěti let superpřístroj

I díky počítačovým expertům z Česka by se ultrazvuky a mamografy používané ve zdravotnictví mohly stát do pěti let minulostí. Při vyšetřování pacientů je nahradí supermoderní fotoakustické mamografy, které dají lékařům podrobná data o případném rakovinovém bujení v těle pacienta, a to i se snímky vnitřních orgánů v 3D rozlišení.

Vladimír Klepáč