* Kdyby vás premiér odvolal, chtěl byste, aby ANO pokračovalo v koalici, nebo by to pro vás byl tak zásadní krok, že byste z vlády odešli?



Já se k tomu ani nechci vyjadřovat. Nevidím důvod, aby mě odvolával. To by popřel už všechno.

Barbora Zpěváčková