Desítky miliard eur z fondů Evropské unie by mohly po roce 2020 místo do zemí střední a východní Evropy – Polska, Maďarska či Česka – putovat spíše do jižních států zasažených nedávnou finanční krizí, tedy třeba do Španělska či Řecka.

(Novinky.cz, ČTK, DPA)