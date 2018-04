Třebíč chystá proměnu zimního stadiónu

TŘEBÍČ – Zimní stadión v Třebíči by se mohl do dvou až tří let dočkat zásadní proměny. Radní rozhodli o pořízení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Má to ale jeden háček: bez státní dotace to nepůjde. Investice se totiž odhaduje na 200 miliónů korun.

(pch)