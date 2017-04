V pondělí zdarma vyšetří znaménka

Lékaři v pondělí v Brně bezplatně vyšetří lidem znaménka. Zájemci mohou přijít do stanu na náměstí Svobody od 10 do 18 h nebo od 8.30 do 12 h do dvou ambulancí Masarykova onkologického ústavu. Ročně je v Česku diagnostikováno přibližně 2400 nových pacientů s melanomem, z toho 400 umírá.

(zr)