ANAHEIM/PRAHA – Mohli zlomit jedenáct let trvající kletbu, ale o vítězný vstup do play off se hokejisté Calgary sami připravili chybami. O výhře Anaheimu v úvodním duelu série 1. kola play off Západní konference NHL rozhodl Jakob Silfverberg, který v přesilovce přelstil bránící čtveřici Flames i gólmana Elliotta.

