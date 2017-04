Poslanci podpořili novelu ústavy o zbraních

Majitelé legálně držených zbraní by mohli dostat právo zasáhnout v případě potřeby k zajištění bezpečnosti Česka.

Předpokládá to poslanecký návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti, který včera v úvodním kole Sněmovna poslala k projednání do ústavně-právního a do bezpečnostního výboru.

ČTK