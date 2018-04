Byl jsem v šoku a nevěřil svým očím

TRENÉR BASKETBALISTŮ OLOMOUCKA PREDRAG BENÁČEK TVRDÍ:



* * Druhý duel play off Kooperativy NBL v Opavě jste nedohráli, když kvůli inzultaci sudího Čohadarevičem byl v 18. minutě předčasně ukončen. Co na to říkáte?



Nevím. Jsou věci, které by se neměly stávat.

Petr Marek