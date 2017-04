Kraj bude radit vnitru, co s cizinci

Co udělat pro to, aby se zmírnily problémy, které způsobuje „dovoz“ zahraničních dělníků do podniků v Plzeňském kraji – to je hlavní smysl memoranda, které v Plzni v pondělí podepsali ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) a zdejší hejtman Josef Bernard (ČSSD).

Ivan Blažek