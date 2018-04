V Hradci začínají zápisy prvňáčků

Poprvé do školních lavic, i když zatím jen na zkoušku, usedne v pátek a sobotu zhruba tisícovka dětí z Hradce Králové a okolí. V základních školách se ten den uskuteční zápis do prvních tříd.

„V současnosti evidujeme 872 dětí s trvalým pobytem v Hradci Králové, které by měly poprvé přijít k zápisu do 1.

(lž)