PLZEŇ – S úsměvem hodnotil Miroslav Pelta, předseda FAČR, drsný los ME žen do 17 let, které se bude konat v květnu na tuzemských trávnících.

Bývalá fotbalistka Pavlína Ščasná-Nováková přisoudila do skupiny k výběru Karla Rady obhájkyně z Německa a Španělsko s Francií.

(ram)