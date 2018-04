Denní stacionář Mája v Chebu přestěhují

V Chebu se chystají přestěhovat denní stacionář Mája pro zdravotně postižené děti od 3 do 26 let do uvolněného pavilónu mateřské školy v Bezručově ulici.



Přes letní školní prázdniny by tam měly proběhnout drobné stavební úpravy a od začátku školního roku by mohl stacionář Mája začít fungovat v nových prostorách.

Rudolf Voleman