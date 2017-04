Most po svátcích

V Karviné-Fryštátě končí rekonstrukce malé betonové lávky u vstupu do Parku Boženy Němcové za 4,7 miliónu korun. Most je jednou z hlavních vstupních bran do zámeckého parku Mostek byl už několik let průjezdný pro těžší automobily jen s omezením, protože byl ve špatném stavu.

