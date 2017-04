Nejlepší střelec základní části extraligy Dominik Kubalík se zapojil do kempu hokejové reprezentace s jediným přáním. Chtěl by se dočkat účasti na MS. Loni sice odjel s národním týmem do Moskvy, jenže pak z dějiště šampionátu odcestoval, aniž by do turnaje zasáhl.

Martin Kézr