PRAHA – Nový most pro pěší vyroste v Nových Butovicích. Technická správa komunikací (TSK) zbourá starou spojnici u stanice metra, která dospěla do havarijního stavu, a nahradí ji novou.

Most byl postaven v roce 1988 a spojuje úroveň vstupu do metra s pěším koridorem k poliklinice a úřadu Prahy 13.

