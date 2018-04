V Paříži Na skok do Prahy

Od 4. do 7. dubna bude v divadelním prostoru Anis Gras v Paříži probíhat první ročník festivalu českého divadla Na skok do Prahy (Fais un saut a Prague). Jeho cílem je představit francouzskému publiku současné trendy českého divadla, a to především formou inscenování aktuálních českých textů přeložených do francouzštiny za přítomnosti autorů.

(rh)