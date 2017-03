Brankář Petr Čech by se mohl po zranění lýtkového svalu vrátit do sestavy fotbalistů Arsenalu už za necelé dva týdny. Včera to prohlásil trenér Arséne Wenger. „Myslím, že vynechá duel s Manchesterem City a proti West Hamu. Potom už by mohl být zase k dispozici,“ uvedl kouč.