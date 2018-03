[výběr salonu, knihy]

Jan-Werner Müller: Co je to populismus?



vybral Jakub Šofar



Populismus je populární… To bezesporu. Vysvětlit jednoduše a krátce, co to vlastně je, se pokouší německý politolog Jan-Werner Müller (1970), který působil na renomovaných světových univerzitách a jehož články publikují nejznámější deníky a časopisy.