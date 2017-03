PRAHA – Dvaadvacet let trvá medailový půst českého krasobruslení na mistrovství světa a bylo by senzací, kdyby skončil na šampionátu, který začíná ve středu v Helsinkách. Češi mají skromnější plány – kvalifikovat se v co největším počtu na olympiádu do Pchjongčchangu.

(sob)