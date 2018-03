Byla to zpackaná sezóna

MANAŽER HOKEJISTŮ BOLESLAVI JAROMÍR LÁTAL:



* Do Mladé Boleslavi jste přišel až v průběhu soutěže. Jaké to pro vás bylo období?



Nastoupil jsem do klubu s úkolem udržet extraligu. Klukům jsem věřil. Nejsou to špatní hráči.

Josef Pešout