Podle březnového volebního modelu CVVM by volby vy -hrálo hnutí ANO se ziskem 32,5 procenta. ČSSD by dostala 22, komunisté 12 a ODS 8,5 procenta hlasů. Samostatně kandidující lidovce by volilo 6,5, TOP 09 by dostala 5,5 a SPD Tomia Okamury pět procent.

(Novinky.cz)