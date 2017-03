* Co děláte navíc, že si vás žáci tak oblíbili?



Myslím si, že dělám to, co každý učitel, kterého učení baví. Hodiny si připravuju tak, aby se děti nenudily, aby to bylo zábavnější. Když je třeba si dupnout, tak si dupnu. Když je třeba se zasmát, tak se zasměju.

(jim)