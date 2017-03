Vstup do zoo levnější ještě do konce března

Ještě do konce března lze využít levnější mimosezónní vstupné do ostravské zoologické zahrady. To je o 30 korun levnější než během hlavní sezóny.

Předjarní zoo je otevřená od 9 do 18 hodin a návštěvníci se mohou mimo jiné těšit i na mládě velblouda, které se narodilo v únoru, a další dva malé kočkodany Dianiny.

(den)