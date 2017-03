Krajíček: Dokud se hraje, je to otevřené

Do nezáviděníhodné situace se po třetí porážce s Chomutovem dostali třinečtí Oceláři. Nyní musí vyhrát tři utkání v řadě, jinak pro ně sezóna skončí. A to by bylo pro ambiciózní klub po loňském vyřazení v předkole play off se Zlínem opět velké zklamání.

(tom)