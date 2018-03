PLZEŇ – Není to tak, že by Olomouc zrovna válcovali, ale výhrami na jejím ledě si plzeňští hokejisté hodně přiblížili semifinále. Dnes se doma chystají udělat poslední krok.

„Všichni věříme, že s podporou diváků dokážeme sérii ukončit,“ říká útočník Milan Gulaš, jenž do play off naskočil po měsíčním léčení kolena.

(kez)