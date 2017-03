Lufthansa zlevní letenky z Prahy do USA i Kanady

Letecká společnost Lufthansa zlevní cestujícím letenky pro lety z Prahy do Severní Ameriky s přestupem v Německu.

„Tarify v ekonomické třídě na lince do New Yorku budou od 11 990 Kč, do Miami od 12 990 a do Toronta od 14 990 Kč.

(jn)